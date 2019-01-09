2019-01-09T07:40:30+03:00
Общество

В Ярославле изменились расписание и маршруты автобусов №6, 5, 4А

С сегодняшнего дня они перевозят пассажиров по другой схеме движения
Мария Соколова
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С 9 января у ярослвских автобусов №6, 5 и 4А изменились схема и расписание движения. Фото ЯрГЭТ, FacebookС 9 января у ярослвских автобусов №6, 5 и 4А изменились схема и расписание движения. Фото ЯрГЭТ, Facebook
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С 9 января автобусы по муниципальному маршруту № 6 «ЯШЗ – НЗКИ» будут перевозить пассажиров с учетом следования общественного транспорта на участке от остановочного пункта «Фабрика Красный Перевал» при движении из центра города по улице Большая Норская, Красноперевальскому переулку, улице Куропаткова до остановочного пункта «Фабрика Красный Перевал», а далее согласно действующей схеме до остановочного пункта «ЯШЗ».

Автобусы, выполняющие пассажирские перевозки по муниципальному маршруту № 60 «НЗКИ – ЯШЗ», будут привлечены к выполнению пассажирских перевозок по измененному муниципальному маршруту № 6 «ЯШЗ – НЗКИ».

Первый автобус от ЯШЗ будет отходить по рабочим дням в 5 часов 39 минут, от НЗКИ – в 5 часов 24 минуты. Последний – от ЯШЗ в 23 часа 28 минут, от НЗКИ – в 23 часа 30 минут. По выходным дням первый автобус от ЯШЗ будет выезжать на маршрут в 5 часов 53 минуты, от НЗКИ – в 5 часов 52 минуты, последний – от ЯШЗ в 23 часа 19 минут, от НЗКИ – в 23 часа 35 минут.

Также с сегодняшнего дня изменена схема движения автобуса по муниципальному маршруту № 5 «Красная площадь – Осташинское кладбище» с учетом начала осуществления перевозок пассажиров от остановочного пункта «Богоявленская площадь». По рабочим дням будет два рейса к Осташенскому кладбищу и обратно, по выходным – четыре.

Изменилось и расписание движения автобусов по маршруту № 4А «Богоявленская площадь – поселок Октябрьский». Первый автобус будет отъезжать от площади Богоявления и поселка Октябрьский в 6 часов 52 минуты, последний – соответственно, в 19 часов 56 минут и в 19 часов 58 минут.

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