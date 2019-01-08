Генеральный менеджер клуба НХЛ «Торонто» прибыл на матч ярославского «Локомотива» против ЦСКА

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:31:16+03:00

Ради этой игры он приехал сегодня, 7 января, в Ярославль

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Кайл Дубас днем уже побывал на матче Молодежной хоккейной лиги. А сейчас присутствует на начавшейся в «Арене-2000 Локомотив» игре КХЛ между «Локомотивом» и московским ЦСКА.

«Торонто» владеет правами в НХЛ на форварда «Локомотива» Егора Коршкова, чей контракт с ярославцами истекает после нынешнего сезона.

Также в составе «Локомотива» и ЦСКА выступают несколько игроков, которые могут также отправиться в НХЛ по окончании этого хоккейного сезона, включая защитника ярославцев Александра Елесина и форварда армейцев Сергея Андронова.