Ярославские ребята стали участниками квеста «Елка Победы» в столичном музее

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:03:45+03:00

Изменить размер текста: A A

10 ребят из малоимущих семей Ярославской области побывали в новогодние школьные каникулы в московском Музее Победы, став участниками благотворительного квеста.

Вместе со своими ровесниками из Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Московской областей, а также Пермского края они совершенно бесплатно с пользой для себя провели время в месте, где наиболее полно представлены документы и другие артефакты о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.

Новогодняя игра в атмосфере исторически достоверных диорам и экспозиций Музея, длилась полтора часа и состояла из загадок,

шифров, головоломок, разгадывания настоящих военных тайн и боевых заданий, которые дети прошли в сопровождении опытных экскурсоводов и вожатых.

Закончился квест Елкой Победы, где детям были вручены тематические новогодние подарки.