2019-01-08T14:20:06+03:00
Общество

В Ярославле накануне Рождества нашли женщину, потерявшуюся в прошлом году

Это произошло благодаря волонтерам «ЯрСпаса» и неравнодушию ярославцев
Мария Соколова
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Волонтеры "ЯрСпаса" вместе с неравнодушными ярославцами помогли вернуть домой женщину, пропавшую в прошлом году. Фото "ЯрСпас"/ВКВолонтеры "ЯрСпаса" вместе с неравнодушными ярославцами помогли вернуть домой женщину, пропавшую в прошлом году. Фото "ЯрСпас"/ВК
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4 января 2019 года к волонтерам «ЯрСпаса» обратилась мать тридцатишестилетней женщины, которая пропала еще в конце декабря 2018 года. Женщина объяснила, что ее дочь может нуждаться в медицинской помощи.

- Мать пропавшей обратилась в полицию сразу по факту пропажи, однако Новый год пожилой женщине пришлось встречать в неизвестности. Одна из подруг посоветовала ей обратиться к нам, - рассказали волонтеры на своей странице в соцсетях. - За давностью пропажи понимаем: единственное, чем пока можем помочь - это распространение информации. Размещаем ориентировку, оклеиваем район пропажи. И вот 6 января в 18-30 - звонок на горячую линию. Молодой человек, представившимся Андреем, сообщает, что женщина находится на вокзале Ярославль-Главный. Просим его ориентировать транспортную полицию, чтобы потеряшка никуда не ушла, и мчимся на вокзал. Проверяем. Действительно, наша! Разговариваем, опрашиваем, сажаем в машину и везем домой. Сдаем с рук на руки матери, встречающей нас у калитки. Она плачет навзрыд, благодарит. Говорит, что хуже неизвестности нет ничего... И радостно понимать, что пусть не Новый год, но Рождество семья встретит вместе - благодаря неравнодушным людям. Потому что без Андрея, который нам позвонил, без сотрудников транспортной полиции Ярославля- Главного, которые стояли около потеряшки, пока не примчался наш экипаж, без ваших репостов мы бы не справились. Всем спасибо за очередное «Найден, жив!».

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