Рождество пришло в Ярославскую область с морозами
Синоптики советуют ярославцам одеваться теплее
В Рождественские морозы синоптики советуют ярославцам одеваться теплее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На наш регион надвигаются рождественские морозы. Сегодня днем температура воздуха составит – 7 градусов, к ночи столбик термометра опуститься до -9 градусов по Цельсию, но уже к утру первого рабочего дня этого года, 9 января, температура воздуха начнет стремительно опускаться вниз – до -13 градусов.
К пятнице, 11 января, ночью на улице подморозит до – 20 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -15 до – 17 градусов. Ощущаться мороз на улице, по прогнозам специалистов Гидрометцентра, будет еще сильнее, так что, выходя из дома, стоит одеться теплее.