В Ярославле ночью бульдозерами снесли стены школы, где училась первая женщина-космонавт

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:44:39+03:00

Здание школы, где училась Валентина Терешкова, сначала подожгли, а потом пепелище разровняли бульдозерами. Наступление на наследие/Facebook

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Здание бывшей начальной школы №10 комбината «Красный Перекоп», расположенное на улице Маланова в Ярославле, загорелось 31 декабря 2018 года. Возгорания тушили почти до полуночи. Огнем были повреждены стены, перегородки и часть крыши бывшей школы.

В ночь на 6 января неизвестные бульдозерами разровняли пепелище.

- Снесены деревянные части ценного исторического здания. Остались 2 кирпичные части. Градозащитники вызвали полицию, написали заявление по факту частичного сноса здания, - сказала Ольга Мазанова.

Она также объяснила, что градозащитники намерены обратиться в прокуратуру Красноперекопского района. Здание школы, где в 1946-1949 годах училась самая известная в мире ярославна – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, было построено еще в 1925 году и входило в ансамбль поселка «Красный Текстильщик». Согласно «Проекту зон охраны объектов культурного наследия Ярославля» сносить здания, построенные до 1957 года без разрешения органа охраны объектов культурного наследия и проведения историко-культурной экспертизы, запрещено. По информации Ольги Мазановой, разрешения на снос памятника региональный департамент охраны объектов культурного наследия не давал.