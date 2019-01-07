В ярославском детском доме испекли рождественские пироги для судебных приставов
Сотрудники навещают ребят четвертый год подряд
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Ярославские судебные приставы уже четвертый год подряд навещают ребят из детского дома «Солнечный». В Рождество сотрудники вновь приехали к воспитанникам, чтобы провести светлый праздник вместе.
Ребята испекли пироги. Для этого они даже специально получили благословение. Во время чаепития приставы и отец Иоанн рассказали детям о традициях этого праздника, а в завершении вечера все обменялись подарками