В ярославском детском доме испекли рождественские пироги для судебных приставов

7 Янв. 2019 2019-01-07T20:34:30+03:00

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Ярославские судебные приставы уже четвертый год подряд навещают ребят из детского дома «Солнечный». В Рождество сотрудники вновь приехали к воспитанникам, чтобы провести светлый праздник вместе.

Ребята испекли пироги. Для этого они даже специально получили благословение. Во время чаепития приставы и отец Иоанн рассказали детям о традициях этого праздника, а в завершении вечера все обменялись подарками