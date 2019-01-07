2019-01-07T15:04:10+03:00
Общество

Руководители ярославской полиции почтили память погибших в Грозном СОБРовцев

Представители служб и подразделений возложили венки на воинском мемориальном кладбище
Роман Рыжиков
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Погибшие ярославцы посмертно награждены орденами МужестваПогибшие ярославцы посмертно награждены орденами МужестваФото: УМВД по Ярославской области
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Сегодня, 7 января, на воинском мемориальном кладбище в Ярославле полицейские почтили память погибших товарищей. В этот день в 1995 году в командировке в Грозном ярославские СОБРовцы Александр Карпушин, Владимир Разгуляев и Александр Сивагин погибли под шквальным огнем противника, обеспечивая сопровождения начальника ГУ ООП МВД России генерал-майора милиции В.В. Воробьева.

Погибшие ярославцы посмертно награждены орденами Мужества. Сегодня их память на воинский мемориал кроме родственников пришли руководители служб и подразделений полиции, руководство регионального

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