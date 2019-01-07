Руководители ярославской полиции почтили память погибших в Грозном СОБРовцев

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 января, на воинском мемориальном кладбище в Ярославле полицейские почтили память погибших товарищей. В этот день в 1995 году в командировке в Грозном ярославские СОБРовцы Александр Карпушин, Владимир Разгуляев и Александр Сивагин погибли под шквальным огнем противника, обеспечивая сопровождения начальника ГУ ООП МВД России генерал-майора милиции В.В. Воробьева.

Погибшие ярославцы посмертно награждены орденами Мужества. Сегодня их память на воинский мемориал кроме родственников пришли руководители служб и подразделений полиции, руководство регионального