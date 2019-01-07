Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил православных с Рождеством
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил православных жителей нашего региона с Рождеством Христовым. Он пожелал всем здоровья, семейного благополучия и любви.
- Пусть светлые рождественские дни станут для вас источником внутренних сил и гармонии, радости обретения правильных жизненных ориентиров, мира и взаимопонимания.- сказал губернатор.
По словам Дмитрий Миронова, Рождество – это символ добра и веры, воплощающий идеалы человеколюбия, уверенность в победе духовного света над злом.
В рождественскую ночь не только вера защищала людей, но и ярославские полицейские. В сорока городских храмах состоялись торжественные богослужения. Перед ними все места были проверены с привлечением техники и служебных собак. Непосредственно во время мероприятий у храмов дежурили полицейские, народные дружинники и казаки.