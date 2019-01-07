Ярославские полицейские защитили православных в рождественскую ночь

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:43:01+03:00

Во время торжественных богослужений по всей области сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка

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В Ярославле и области в ночь на 7 января сотрудники органов внутренних дел обеспечивали охрану порядка и безопасность людей, пришедших на торжественные богослужения. В Рождественскую ночь полицейские не смыкали глаз. В один из самых главных христианских праздников богослуженияпрошли в 40 храмах Ярославля.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, на страже безопасности были сотрудники полиции, Росгвардии, представители народных дружин, ЧОПов и казачества. А за порядком на дорогах следили ГИБДД.

Перед Рождеством все места обследовали с привлечением техники и служебных собак.