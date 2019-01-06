В Яковлевском храме накормили ярославских бездомных и малоимущих
Благотворительная акция продолжится после Крещения
Фото: группа Яковлевско-Благовещенского храма
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Прихожане и служители Яковлевско-Благовещенского храма собрали новогодние подарки для малоимущих и бездомных. Более 30 человек получили паек перед праздниками.
- В его состав вошли консервы, крупа или макаронные изделия, лапша, суп или каша быстрого приготовления, пакетированный чай, и, конечно же, сладкий подарок, - рассказали в группе Яковлевско-Благовещенского храма.
Эта акция добра - не одноразовая, храм постоянно помогает своим подопечным. А в этом году гуманитарный сбор продолжится до Крещения (19 января). Храм с радостью примет непортящиеся продукты, лекарства и средства гигиены, а также теплые вещи.