В Яковлевском храме накормили ярославских бездомных и малоимущих

6 Янв. 2019 2019-01-06T20:01:36+03:00

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Прихожане и служители Яковлевско-Благовещенского храма собрали новогодние подарки для малоимущих и бездомных. Более 30 человек получили паек перед праздниками.

- В его состав вошли консервы, крупа или макаронные изделия, лапша, суп или каша быстрого приготовления, пакетированный чай, и, конечно же, сладкий подарок, - рассказали в группе Яковлевско-Благовещенского храма.

Эта акция добра - не одноразовая, храм постоянно помогает своим подопечным. А в этом году гуманитарный сбор продолжится до Крещения (19 января). Храм с радостью примет непортящиеся продукты, лекарства и средства гигиены, а также теплые вещи.