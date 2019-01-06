Есть пострадавшие: в Рыбинске сбили человека
Водитель был за рулем Приоры
Водитель был за рулем ПриорыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Днем 6 января в Рыбинске сбили пешехода. Авария произошла около четырех часов вечера перед перекрестком улицы Чайкиной с проспектом Ленина. По предварительной информации, на пешехода наехала Лада Приора.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
На место аварии выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Последняя явно оказалась нужна сбитому пешеходу.
Напомним, полиция ищет водителя, который сбил человека в Некоузском районе и скрылся.