Есть пострадавшие: в Рыбинске сбили человека

6 Янв. 2019 2019-01-06T18:43:38+03:00

Водитель был за рулем Приоры Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Водитель был за рулем Приоры

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Днем 6 января в Рыбинске сбили пешехода. Авария произошла около четырех часов вечера перед перекрестком улицы Чайкиной с проспектом Ленина. По предварительной информации, на пешехода наехала Лада Приора.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

На место аварии выезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Последняя явно оказалась нужна сбитому пешеходу.

Напомним, полиция ищет водителя, который сбил человека в Некоузском районе и скрылся.