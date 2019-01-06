2019-01-06T16:56:51+03:00
Звезды

Легендарная победа: в Ярославле прошел финал "Студеного льда"

Турнир для любителей длился 10 дней
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Команда "ЯрЛегенда 17" победила в турниреКоманда "ЯрЛегенда 17" победила в турниреФото: Правительство Ярославской области
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В воскресенье, 6 января, в Ярославле завершился хоккейный турнир для любителей "Студеный лед". В финале клюшками схлестнулись команды "ЯрЛегенда 17" и "ЯрКлимат". Со счетом 5:2 первые победили. Забавно, что эта команда играла и в первой, и в последней игре турнира.

- Ребята из «ЯрЛегенды 17» вместе играют достаточно давно, у них сплоченный коллектив и сегодня это принесло свои плоды, - прокомментировал их победу Алексей Кокурин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля.

Всего восемь команд любителей за 10 дней сыграли 17 игр. Эти игры проходили на главном катке Ярославля на Советской площади. И чтобы порадовать недовольных, мэрия передвинула матчи на более раннее время ради желающих покататься на коньках.

Напомним, на Советской площади в Ярославле до конца новогодних праздников будут проходить разные интересные мероприятия: от хрю-хрю танцев до "рождественской кутерьмы".

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