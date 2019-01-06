2019-01-06T14:13:19+03:00
Общество

Более 200 маленьких ярославцев побегали наперегонки на лыжах под Рождество

На лыжне можно будет самим покататься на своих или прокатных лыжах
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Больше 200 детей вышли на лыжнюБольше 200 детей вышли на лыжнюФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В воскресенье, 6 января, больше 200 ярославских школьников пробежали 2,5 километра на лыжах наперегонки. "Рождественская лыжня" традиционно прошла на Волжской набережной.

- Сегодня в соревнованиях участвуют школьники, родившиеся между 2009 и 2012 годами, - заметил Александр Легус, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту.

А в Рождество, 7 января, на старт выйдут мини-спортсмены из детских садов Ярославля. Для них финиш приблизят до отметки в 600 метров.

После того, как дети выяснят, кто из них самый быстрый, на этой лыжне можно будет спокойно покататься всем желающим. И отсутствие лыж не должно никого остановить - специально для таких людей оранизовали прокат лыж по адресу: Волжская набережная, д. 2. Здесь можно одолжить лыжи и для взрослых, и для детей.

Напомним, рождественская программа в двух крупных городах Ярославской области насыщенная: в Ярославле можно оторваться, например, на свинской вечеринке, а в Рыбинске - поесть пирогов. А для желающих встретить Рождество традиционно - в церкви - мы подготовили расписание рождественских богослужений в 40 храмах Ярославля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Есть пострадавшие: в Рыбинске сбили человека
Легендарная победа: в Ярославле прошел финал "Студеного льда"
Григорий Денисенко – лучший бомбардир молодежного чемпионата мира
"Хрю" перед Рождеством и многое другое: где и когда повеселиться в Ярославле 6-7 января
В Рыбинске рождественские гуляния развлекут, просветят и подарят благо
«Буревестник» на победной скорости взлетает во втором круге
Власти Ярославля создали группу в соцсетях, куда можно жаловаться на уборку города
Ярославский депутат возглавил топ чиновничьих фейлов по версии блогера Варламова
В Ярославле ищут пропавшую женщину с хромотой и асимметрией лица
Сбил и уехал: в Ярославской области ищут водителя, наехавшего на пешехода
В Ярославской области мошенница обокрала 79-летнюю бабушку
Участником смертельной аварии стал депутат Ярославской областной Думы
«Локомотиву» лишь на последней минуте удалось вырвать победу над динамовцами Риги
«Ярославич» смог добыть только один балл у Соснового Бора
В Ярославле использованные новогодние деревья соберет Елкомобиль
В Ярославле найдено тело погибшего у «Альтаира» водителя грузовика
В Ярославской области детей поздравляет «Полицейский Дед Мороз»
В Ярославской области «разблокировка» карт обошлась пенсионеру в 150 тысяч рублей
Жительница Ярославля с мужем и ребенком накануне Нового года погибли в аварии в Финляндии
Ярославская футболистка из сборной России теперь будет выступать за команду, занимающую последнее место в высшей лиге Испании
Жуткое столкновение иномарок в Ярославской области: один погибший, пятеро пострадавших
На карьерах за «Альтаиром» в Ярославле под лед провалился грузовик с людьми