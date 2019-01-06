Более 200 маленьких ярославцев побегали наперегонки на лыжах под Рождество

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:13:19+03:00

На лыжне можно будет самим покататься на своих или прокатных лыжах

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В воскресенье, 6 января, больше 200 ярославских школьников пробежали 2,5 километра на лыжах наперегонки. "Рождественская лыжня" традиционно прошла на Волжской набережной.

- Сегодня в соревнованиях участвуют школьники, родившиеся между 2009 и 2012 годами, - заметил Александр Легус, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту.

А в Рождество, 7 января, на старт выйдут мини-спортсмены из детских садов Ярославля. Для них финиш приблизят до отметки в 600 метров.

После того, как дети выяснят, кто из них самый быстрый, на этой лыжне можно будет спокойно покататься всем желающим. И отсутствие лыж не должно никого остановить - специально для таких людей оранизовали прокат лыж по адресу: Волжская набережная, д. 2. Здесь можно одолжить лыжи и для взрослых, и для детей.

Напомним, рождественская программа в двух крупных городах Ярославской области насыщенная: в Ярославле можно оторваться, например, на свинской вечеринке, а в Рыбинске - поесть пирогов. А для желающих встретить Рождество традиционно - в церкви - мы подготовили расписание рождественских богослужений в 40 храмах Ярославля.