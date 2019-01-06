2019-01-06T13:26:04+03:00
Спорт

Григорий Денисенко – лучший бомбардир молодежного чемпионата мира

Форвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко по итогам завершившегося чемпионата мира признан лучшим бомбардиром турнира
Виктор ПОЛЯК
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Форвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко по итогам завершившегося чемпионата мира признан лучшим бомбардиром турнираФорвард ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко по итогам завершившегося чемпионата мира признан лучшим бомбардиром турнираФото: ХК "Локомотив"
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Завершившийся ночью в канадском Ванкувере чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет принес сборной России бронзовые медали, которые россияне завоевали победой в так называемом утешительном финале над сверстниками из Швейцарии – 5:2. Помимо медалей игроки российской сборной, в составе которой были представители ярославского хоккея, стали обладателями отдельных призов от организаторов турнира. И в этом ярославцы тоже сумели отметиться. Дважды среди лауреатов был отмечен форвард «Локомотива» Григорий Денисенко. Его по результатам опросов специалистов и знатоков включили в состав символической сборной чемпионата. Кроме того, Григорий признан лучшим бомбардиром чемпионата, где он набрал 9 очков (4 забитых гола и 5 голевых передач). Ярославец был признан лучшим, хотя столько же очков набрал Алекси Хепониеми из сборной Финляндии, ставшей обладательницей «золота» чемпионата. У финна 3 гола и 6 передач. Можно упомянуть и других ярославцев. Форварды Николай Коваленко и Кирилл Слепец также стали обладателями «бронзы», причем, Кирилл в матче со швейцарцами отметился хет-триком, забив три гола.

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