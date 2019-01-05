«Буревестник» на победной скорости взлетает во втором круге

5 Янв. 2019 2019-01-05T22:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда Михаила Терехова серией побед завершила первый круг, что позволило подняться в середину турнирной таблицы. Открывать второй круг нашим парням выпало дома, принимая «ЦСКА-2», обыгранный в первом круге на выезде. Судя по ходу сегодняшнего матча, москвичи жаждали реванша и с первых минут как бы огорошили хозяев паркета свирепым прессингом. Более молодые армейцы, не щадя «живота своего», а тем более чужого, буквально висели на каждом ярославском игроке. Приноровиться к такому давлению удалось не сразу. К тому же, москвичи очень удачно действовали на подборах у своего щита, часто оставляя нашу атаку ни с чем.

Правда, прессинг гостей носил весьма специфический характер, поскольку в первой половине игры почти все игровые контакты в борьбе за мяч судьи странным образом трактовали в пользу молодежи армейцев. Наставник «Бури» Терехов после матча назвал это тактикой «мелкого фола». Однако согласиться с такой формулировкой трудно, поскольку судейские ляпы были отчетливо видны даже в виде «крупных фолов».Тем не менее, разнообразием атаки и налаженной обороной своего кольца «Буре» удается после большого перерыва выправить положение, а весомые «трёхи» Александрова и Агеева наращивают к концу четвертой четверти преимущество до 8 очков.

Наиболее напряженно пошла борьба на последней минуте, где ярославцы уверенно держали отрыв в счете в 5-7 очков. Москвичи попытались изменить ситуацию за счет своих фолов для завладения мячом. Но наткнулись на «домашнюю заготовку» в виде ввода мяча в игру на половине гостей неизменно на Агеева, который за последние 18 секунд трижды пробивал штрафные и только раз промахнулся. В итоге Агеев не только набрал 22 очка, но и стал лучшим игроком матча.Единственное огорчение вызвала травма Кольцова, полученная на последних минутах. Но есть надежда, что повреждение голеностопа у Павла не настолько серьезно, чтобы вывести его из строя надолго.

«Буревестник» - «ЦСКА-2» – 79:72(16:20;22:19;16:14;25:19).