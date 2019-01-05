Власти Ярославля создали группу в соцсетях, куда можно жаловаться на уборку города
За день на нее подписалось более 400 человек
Фото: группа "Чистый Ярославль".
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Власти Ярославля создали группу в соцсети «ВКонтакте» , куда можно жаловаться на уборку города. Называется она «Чистый Ярославль»
- Здесь будет размещаться вся информация по уборке города, можно задать вопрос или оставить своё обращение и получить оперативную связь с ответственными лицами. Параллельно информация будет размещаться в группах ДГХ в ФБ и Инстаграме. Самый лучший контроль — это общественный контроль. Подписываемся и отслеживаем уборку города вместе, - написал в соцсетях мэр Ярославля Владимир Волков.
Группа была создана только 4 января, но у нее уже более 400 подписчиков.