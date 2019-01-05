2019-01-05T18:16:31+03:00
Политика

Ярославский депутат возглавил топ чиновничьих фейлов по версии блогера Варламова

Дмитрий Петровский запомнился предложением отменить пенсии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дмитрий Петровский попал в рейтинг нелепых высказываний политиков от блогера Варламова.Дмитрий Петровский попал в рейтинг нелепых высказываний политиков от блогера Варламова.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Известный блогер Илья Варламов составил свой топ нелепых фраз, произнесенных российскими чиновниками и депутатами в 2018 году. В него блогер включил, например, бывшего министра труда и занятости Саратовской области Наталью Соколову, которая утверждала, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно, чтобы нормально питаться. Также в рейтинг попала директор областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, сделавшую скандальное заявление на встрече с детьми и подростками в Кировграде: «Вам государство ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать».

- Они сказали то, что думают. Многие поплатились карьерой, но мы их все равно будем помнить, - прокомментировал Варламов.

Но на самый верх списка блогер поставил ярославского депутата Дмитрия Петровского, озвучившего мысль, что от пенсий по старости можно отказаться.

- Мы привыкли сидеть у государства на шее, мы привыкли, что оно нам что-то должно. А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика — нам некомфортно, нет бесплатного образования — нам некомфортно, нет бесплатного пенсионного обеспечения нам опять некомфортно. Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить, - приводит цитату Петровского Варламов.

Между тем, это было не единственное громкое высказывание депутата. Например, на заседании муниципалитета он прочитал рэп за отмену выступления дорогих звезд на Новый год в Ярославле.

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