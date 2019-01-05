2019-01-05T14:53:25+03:00
Общество

В Ярославле ищут пропавшую женщину с хромотой и асимметрией лица

В последний раз Наталью Жукову видели 24 декабря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "Ярспас".Фото: "Ярспас".
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В Ярославле ищут пропавшую Наталью Жукову. 36-летняя женщина вышла из дома во Фрунзенском районе 24 декабря в 13.20 и после этого не выходила на связь. Что случилось с женщиной, не известно.

Наталью Жукову объявили в розыск. В ее поисках участвуют полицейские и волонтеры. Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, серые глаза, русые волосы. Есть у нее и ряд особых примет: у женщины заметна асимметрия лица, она прихрамывает на правую ногу и у нее недоразвита правая рука, пропавшая носит лонгету. Возможно, она нуждается в медицинской помощи.

В момент исчезновения на Наталье Жуковой был темно-зеленый пуховик, черные брюки, темно-серые полусапоги и серо-черную шапку.

Всех, кто знает о местонахождении Натальи Жуковой, просят позвонить в полицию по телефонам - 02, 102, 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда "Ярспас": 8-910-964-08-38.

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