2019-01-05T13:38:20+03:00
Происшествия

Сбил и уехал: в Ярославской области ищут водителя, наехавшего на пешехода

ДТП произошло в Некоузском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области машина сбила пешехода и скрылась. Фото: МЧС по Ярославской области.В Ярославской области машина сбила пешехода и скрылась. Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Ярославской области ищут водителя, наехавшего на пешехода. ДТП произошло в 18 часов 4 января в Некоузском районе, вблизи деревни Ура. Пострадавший получил травмы.

- Транспортное средство не установлено. Машина скрылась с места происшествия, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Напомним, утром 4 января в Тутаевском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись две иномарки. Один водитель погиб на месте. За рулем второй машины был депутат Ярославской областной Думы Алексей Калганов. Стали известны обстоятельства этой аварии.

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