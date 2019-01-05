5 Янв. 2019 2019-01-05T11:57:19+03:00

У старушки из Ярославской области под видом снятия порчи украли деньги и драгоценности. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Проходимка убедила старушку, что с нее нужно снять порчу

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В Ярославской области мошенница обокрала 79-летнюю бабушку. Пожилая женщина лишилась денег и золотых украшений. Происшествие случилось в Угличском районе. В полиции пострадавшая рассказала, что к ней домой пришла неизвестная женщина и предложила снять порчу. Пенсионерка согласилась. Для «обряда очищения» гостья потребовала отдать ей золото и 30 тыс. рублей. Все это проходимка так и не вернула. Общая сумма ущерба составила более 58 тыс. рублей.

- Следственным отделом ОМВД России по Угличскому району возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также в полиции призвали жителей быть осторожнее - не вступать в общение с незнакомыми людьми и не впускать их в свой дом. А обо всех подозрительных случаях сообщать в полицию по телефонам - 02, с сотового - 102, телефон доверия УМВД России по Ярославской области - (4852)73-10-50.

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