Участником смертельной аварии стал депутат Ярославской областной Думы

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:34:55+03:00

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Участником смертельной аварии в Тутаевском районе Ярославской области стал депутат Ярославской областной Думы Алексей Калганов. Напомним, ДТП произошло в 5 часов утра 4 января на дороге Ярославль-Рыбинск. Столкнулись такси «Рено» и «Ниссан». Водитель «Рено» погиб. За рулем второй иномарки находился депутат. После аварии его доставили в больницу. Врачи констатировали у него компрессионный перелом позвоночника. Также пострадали пассажиры его машины - женщина и три ребенка. По предварительным данным, это были музыкальный руководитель и три юные воспитанницы одного из творческих коллективов Тутаевского района.

Причиной ДТП мог стать выезд «Рено» на встречную полосу движения. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.