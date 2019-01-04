«Локомотиву» лишь на последней минуте удалось вырвать победу над динамовцами Риги

4 Янв. 2019 2019-01-04T22:18:29+03:00

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Новогодние каникулы для команды Дмитрия Квартальнова не стали основанием для поддержания у игроков высокого игрового тонуса. Перерыв как-то непонятно сказался на хоккеистах, которые при всей активности в первые два периода никак не могли довести свое заметное территориальное преимущество хотя бы в голевые моменты.

Матч "Локомотив" - "Динамо" (Рига)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Не хватало у игроков какой-то искры и хитринки. Излишне упрощенное давление на свои ворота гости ухитрялись ликвидировать самоотверженностью своей, не брезгуя фолами. Оказалось, что у наших ребят как-то разладилась игра в большинстве. Пять раз за 40 минут наши получали шанс разыграть «лишнего» и …Ничего не получалось. Правда, во втором периоде все удалось в большинстве отправить шайбу в ворота Риги, но судейский вердикт после затяжного видеопросмотра определил у наших создание «помехи вратарю» с отменой взятия.

Своеобразным творческим «пинком» для возвращения ярославцев в боевой настрой стала шайба, оказавшаяся в воротах нашего кипера Коновалова на 46-й минуте. Момент был не слишком голевой, но злокозненный рикошет застал вратаря на встречном движении. И вот тут уже надо было спасать игру вместе с репутацией. Действия подопечных Квартальнова, наконец-то, стали целеустремленными на ворота, что и позволило Алексееву добить яростную атаку Рафикова и Козуна на чужуие ворота. Причем, Козун, оказавшись во вратарской, успели вовремя покинуть опасную зону, одновременно перекрыв вратарю видимость – 1:1.

Но на этом ярославцы не остановились и продолжили массированные атаки. Рижане привычно рискнули сыграть за гранью фола, надеясь, что за оставшиеся полторы минуты до конца периода ничего не случится. Но наставник «Локомотива» взял тайм-аут, чтобы расставить игроков по позициям. И не зря! За 19 секунд до сирены Козун с левого фланга удачно добил парированную вратарем шайбу в ворота, принеся команде победу.

Матч "Локомотив" - "Динамо" (Рига)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Матч "Локомотив" - "Динамо" (Рига)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ