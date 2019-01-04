«Ярославич» смог добыть только один балл у Соснового Бора

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:56:19+03:00

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Ярославские волейболисты настолько глухо погрязли в самом низу турнирной таблицы суперлиги, что любая игра становится для «Ярославича» как последний шанс. Тем более, против клубов не из числа элитных. Вот динамовцы из Соснового Бора как раз такие, потому команда Юрия Филиппова навязала соперникам борьбу за каждое очко.

В первом сете это неплохо удавалось, хотя из-за отсутствия основного связующего Воропаева его доля выпала молодому Алексею Сакееву, игравшему без замены. Удивительным образом сработал наставник «Ярославича» Юрий Филиппов, трижды до счета 9:9 заказывавший видеопросмотр и три раза результативно. Правда, не очень удачно вошел в игру самый наш надежный игрок либеро Александр Соколов, но команда билась. Сет так и шел очко в очко до самой концовки, которые у «Ярославича» не часто удаются. Тем приятнее оказалось на сей раз, когда первый же сетбол наши реализовали блоком.

Так же очко в очко начался и второй сет, но хозяева зацепились за ошибки гостей и создали минимальный отрыв в очках, додержав его до победного. Ну, а в третьем сете «Ярославич» фантастически повалился. И мяч из рук валился, и игроки друг друга не понимали, и у хозяев полное везение. Лишь следующий сет вселил нам надежду.

На «диагонали» уже твердо закрепился Алексей Плужников. Неплохо стали работать на сетке оба центра – Мельников и Белогорцев. Как итог – сет взят. Но на этом счастье закончилось. Тайбрейк ярославцам просто оказался не по силам. А одного очка в копилке за тайбрейк слишком мало для исправления положения команды в чемпионате «Динамо» (Ленинградская обл) - «Ярославич» – 3:2(23:25;25:23;25:13;20:25;15:5)