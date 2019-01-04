В Ярославле использованные новогодние деревья соберет Елкомобиль

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:45:27+03:00

Использованные елки в Ярославле на корм животным будут собирать 19 января. Фото со страницы Анны Головиной/Facebook

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Сбор елок будет проходить в городе 19 января с 10 до 12 часов дня. Сейчас экологи ищут помощников во всех районах Ярославля. Чтобы собрать и отвезти елки в зоопарк на корм животным требуется найти 3-4 места для сбора елочек.

- Для приема подойдет любое место в жилой части города: площадка перед магазином, офисом, двор ТСЖ. Главные критерии, чтобы место можно было легко найти, а также, чтобы оно было доступно для подъезда «Газели», - объясняет руководитель движения ярославских волонтеров-экологов Анна Головина.

Организатору места приема в 10 утра 19 января нужно будет разместить табличку акции или любым другим образом обозначить, куда класть деревья, а в 12 часов сообщить инициаторам по телефону адрес и примерное количество принесенных ярославцами елок. Елкомобиль приедет, заберет собранные деревья и отвезет их в зоопарк.