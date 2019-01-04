2019-01-04T16:24:42+03:00
Общество

В Ярославле найдено тело погибшего у «Альтаира» водителя грузовика

Его нашли и подняли водолазы
Мария Соколова
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Тело погибшего в Ярославле за ТРЦ "Альтаир" водителя грузовика подняли водолазы. Фото Первый ярославский/ ВКТело погибшего в Ярославле за ТРЦ "Альтаир" водителя грузовика подняли водолазы. Фото Первый ярославский/ ВК
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Водолазы сегодня, 4 января, обследовали дно карьера за ТРЦ «Альтаир», где вечером 3 января многотонный КАМАЗ провалился под лед. Трагедия здесь случилась около шести часов вечера. Тяжелый грузовик выехал на замерзшую воду карьера и на втором круге провалился под лед. Трем пассажирам машины удалось выбраться из тонувшего автомобиля, водитель погиб.

Его тело водолазы не обнаружили в кабине КАМАЗа. Как выяснилось, водитель вылез из машины через пассажирский люк, но выплыть не смог.

Причину смерти погибшего 48-летнего мужчины предстоит установить судмедэкспертам. В настоящее время в причинах ЧП разбираются правоохранительные органы.

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