В Ярославской области детей поздравляет «Полицейский Дед Мороз»

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:39:22+03:00

Сотрудники полиции с удовольствием участвуют в акции "Полицейский Дед Мороз". Фото УМВД России по ЯО

Акция сотрудников УМВД России по Ярославской области началась еще в предновогодние дни и проходит до сих пор

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Сегодня «Полицейский Дед Мороз» приехал к воспитанникам Великосельского детского дома. Сотрудники полиции вместе с Дедом Морозом поздравили ребят с наступившим Новым годом.

Гости вручили детям подарки и пожелали воспитанникам благополучия, крепкого здоровья и исполнения желаний в Новом году. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел провели с воспитанниками профилактическую беседу. Так, автоинспекторы объяснили необходимость быть особенно внимательными на проезжей части и соблюдать Правила дорожного движения на улицах и дорогах города.

- У «Полицейского Деда Мороза» сейчас горячая пора, продолжаются встречи и поздравления в подшефных детских учреждениях, в семьях, где дети находятся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.