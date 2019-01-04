2019-01-04T13:10:10+03:00
Происшествия

В Ярославской области «разблокировка» карт обошлась пенсионеру в 150 тысяч рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Мария Соколова
Поделиться:
У жителя Рыбинска с банковских карт украли более 150 тысяч рублей.У жителя Рыбинска с банковских карт украли более 150 тысяч рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

На днях в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 61-летний местный житель. Он сообщил о том, что у него с банковских карт были похищены деньги.

В результате проведенной проверки было установлено, что пенсионеру на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что банковские карты жителя Рыбинска заблокированы, а для разблокировки требуется сообщить их реквизиты. Пенсионер продиктовал злоумышленнику необходимые сведения, после чего со счетов карт были списаны денежные средства на общую сумму более 150 тысяч рублей.

- Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция предупреждает, что мошенники используют одни и те же уловки и призывают граждан быть бдительными, напоминая, что банки никогда не просят сообщать по телефону данные карт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле использованные новогодние деревья соберет Елкомобиль
В Ярославле найдено тело погибшего у «Альтаира» водителя грузовика
В Ярославской области детей поздравляет «Полицейский Дед Мороз»
Жительница Ярославля с мужем и ребенком накануне Нового года погибли в аварии в Финляндии
Ярославская футболистка из сборной России теперь будет выступать за команду, занимающую последнее место в высшей лиге Испании
Жуткое столкновение иномарок в Ярославской области: один погибший, пятеро пострадавших
На карьерах за «Альтаиром» в Ярославле под лед провалился грузовик с людьми
Десятилетний ярославец сыграл на одном льду с «Локомотивом»
В Ярославле во время пожара погибла женщина
В Рыбинске пожарные тушили кресло в квартире и машину
В Ярославской области мужчина облил бензином и поджог своего гостя
Горячее начало года: к обычным пожарам добавились автомобильные
Уже больше месяца в Ярославле ищут пропавшего мужчину
Еще один пожар: расселенная двухэтажка горела в Ярославле
Пятиметровый Дед Мороз будет в Рыбинске на елке в Петровском парке
Кражи без усилий: в Рыбинске украли оставленные без присмотра телефоны и монитор
Заметает зима, заметает: новогодние праздники в Ярославле будут снежными, но безветренными
В Ярославской области пропал 46-летний мужчина
Пострадавший лежал в кустах: машина вылетела с дороги в Ярославской области
Коммунальщики вышли на уборку Ярославля после новогодней ночи
В Ярославле мужчина отстреливал уток на глазах у горожан
Смертельный пожар: в Ярославской области сгорел человек
Вынесло на встречку: два человека погибли в ДТП в Ярославской области
В новогоднюю ночь в пожаре в Ярославской области погиб человек
Тысячи ярославцев встретили Новый год на главной площади города: что пожелали им власти
В Ярославле сгорело здание школы, в которой училась Валентина Терешкова
Обнаружено тело пропавшей Ирины Ахматовой