В Ярославской области «разблокировка» карт обошлась пенсионеру в 150 тысяч рублей

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:10:10+03:00

У жителя Рыбинска с банковских карт украли более 150 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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На днях в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился 61-летний местный житель. Он сообщил о том, что у него с банковских карт были похищены деньги.

В результате проведенной проверки было установлено, что пенсионеру на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что банковские карты жителя Рыбинска заблокированы, а для разблокировки требуется сообщить их реквизиты. Пенсионер продиктовал злоумышленнику необходимые сведения, после чего со счетов карт были списаны денежные средства на общую сумму более 150 тысяч рублей.

- Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция предупреждает, что мошенники используют одни и те же уловки и призывают граждан быть бдительными, напоминая, что банки никогда не просят сообщать по телефону данные карт.