Жительница Ярославля с мужем и ребенком накануне Нового года погибли в аварии в Финляндии

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:26:30+03:00

Семья ярославцев - 30-летние родители и их с ребенок погибли во время поездки по Финляндии. Фото "Yle".

Их автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком

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В субботу днем, 29 декабря, легковой автомобиль врезался в грузовик на автомагистрали недалеко от Оулу на северо-западе Финляндии, сообщает «Yie», ссылаясь на данные полиции.

Машина, в которой находились 30-летние ярославна с мужем и их ребенок школьного возраста, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик, двигавшийся в противоположном направлении.

Поверхность дороги была слякотной и скользкой, но полиция осмотрела зимние шины пострадавшего автомобиля и утверждает, что они были в хорошем состоянии.

За рулем машины находилась женщина. Она и ее муж скончались на месте аварии. Их погибший ребенок был найден на заднем сиденье только после демонтажа автомобиля.