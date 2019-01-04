Жительница Ярославля с мужем и ребенком накануне Нового года погибли в аварии в Финляндии
В субботу днем, 29 декабря, легковой автомобиль врезался в грузовик на автомагистрали недалеко от Оулу на северо-западе Финляндии, сообщает «Yie», ссылаясь на данные полиции.
Машина, в которой находились 30-летние ярославна с мужем и их ребенок школьного возраста, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик, двигавшийся в противоположном направлении.
Поверхность дороги была слякотной и скользкой, но полиция осмотрела зимние шины пострадавшего автомобиля и утверждает, что они были в хорошем состоянии.
За рулем машины находилась женщина. Она и ее муж скончались на месте аварии. Их погибший ребенок был найден на заднем сиденье только после демонтажа автомобиля.