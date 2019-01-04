Ярославская футболистка из сборной России теперь будет выступать за команду, занимающую последнее место в высшей лиге Испании

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летняя уроженка Ярославля в конце декабря прошедшего года договорилась о расторжении контракта по обоюдному согласию с испанской «Валенсией».

Российский легионер играла за эту команду полтора года - в 2017-2018 годах. Надежда Карпова единожды даже была признана игроком тура в женской Примере. Но последний сезон у спортсменки не задался – она практически не попадала в состав команды.

Новым клубом нашей землячки станет клуб из Андалусии «Севилья», занимающий последнее место в высшей лиге женского футбола Испании.

В России Надежда выступала за «Чертаново» и «Зоркий».