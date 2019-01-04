2019-01-04T11:56:21+03:00
Спорт

Ярославская футболистка из сборной России теперь будет выступать за команду, занимающую последнее место в высшей лиге Испании

Нападающий Надежда Карпова подписала контракт с «Севильей»
Мария Соколова
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Надежда Карпова подписала контракт с "Севильей". Фото Инстаграм LosOstros18 Sevilla.Надежда Карпова подписала контракт с "Севильей". Фото Инстаграм LosOstros18 Sevilla.
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23-летняя уроженка Ярославля в конце декабря прошедшего года договорилась о расторжении контракта по обоюдному согласию с испанской «Валенсией».

Российский легионер играла за эту команду полтора года - в 2017-2018 годах. Надежда Карпова единожды даже была признана игроком тура в женской Примере. Но последний сезон у спортсменки не задался – она практически не попадала в состав команды.

Новым клубом нашей землячки станет клуб из Андалусии «Севилья», занимающий последнее место в высшей лиге женского футбола Испании.

В России Надежда выступала за «Чертаново» и «Зоркий».

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