Жуткое столкновение иномарок в Ярославской области: один погибший, пятеро пострадавших

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:03:51+03:00

Авария произошла сегодня, 4 января, рано утром. Фото ГУ МЧС по ЯО

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Сегодня, 4 января около в начале шестого утра на 31 км автодороги «Ярославль-Рыбинск» в Тутаевском районе столкнулись автомашины «Рено Логан» и «Ниссан Мурано». За рулем первой находился 33-летний мужчина, второй управлял 46-летний водитель.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ДПС ГИБДД, медицинские работники и специалисты МЧС.

Столкновение было такой силы, что в результате ДТП водитель автомобиля «Рено» погиб на месте аварии, в больницу с многочисленными травмами доставлены водитель автомашины «Ниссан», а также пассажиры этой иномарки – 38-летняя женщина и трое детей.

- Инспекторами ДПС ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным ДТП мог спровоцировать выезд автомашины «Рено» на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.