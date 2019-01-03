На карьерах за «Альтаиром» в Ярославле под лед провалился грузовик с людьми

3 Янв. 2019 2019-01-03T22:13:09+03:00

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Сегодня, 3 января, около 17 часов в Ярославле произошло ЧП. Под лед на карьерах за «Альтаиром» в Брагино ушел грузовик с людьми. Троим пассажирам КАМАЗа удалось спастись. А вот 48-летний водитель машины утонул. Его тело уже завтра продолжат искать водолазы.

Как грузовая машина оказалась на льду? Судя по всему, компания решила развлечься.

- Хорошо, что они никого не сбили, - пишет очевидец Светлана в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте. – Там, где они гоняли сначала, по дорожкам полным полно лыжников катается, с детьми гуляют, собачники ходят...

Выражаем соболезнования близким погибшего.