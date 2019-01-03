2019-01-03T20:24:37+03:00
Спорт

Десятилетний ярославец сыграл на одном льду с «Локомотивом»

Мальчик получил подарки от хоккеистов
Роман Рыжиков
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Ребенка пригласили на тренировкуРебенка пригласили на тренировкуФото: Правительство Ярославской области
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Мечта десятилетнего Глеба Шашлова осуществилась – мальчик, чье «желание» привез губернатор Дмитрий Миронов с «Елки желаний», вышел на один лед с хоккеистами ярославского «Локомотива».

Спортсмены пригласили ребенка на тренировку, где подарили ему именной свитер, шлем, перчатки, шарф, шапку и клюшку. А еще мальчику достались билеты на завтрашний матч с рижским «Динамо».

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