Десятилетний ярославец сыграл на одном льду с «Локомотивом»

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:24:37+03:00

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Мечта десятилетнего Глеба Шашлова осуществилась – мальчик, чье «желание» привез губернатор Дмитрий Миронов с «Елки желаний», вышел на один лед с хоккеистами ярославского «Локомотива».

Спортсмены пригласили ребенка на тренировку, где подарили ему именной свитер, шлем, перчатки, шарф, шапку и клюшку. А еще мальчику достались билеты на завтрашний матч с рижским «Динамо».