2019-01-03T17:47:32+03:00
Происшествия

В Ярославле во время пожара погибла женщина

В поселке Шпалозавод горел многоквартирный дом
Роман Рыжиков
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В ночь на третье января в поселке Шпалозавод в Ярославле случился пожар. Сигнал о возгорании в третей квартире дома № 2 поступил на пульт МЧС в 2:16. На место были направлены семь машин. Всего с огнем боролись 27 человек.

Квартиру потушили в 2:56. К сожалению, не обошлось без жертв. Из огня не удалось спастись женщине, личность которой устанавливается.

Напомним, в Рыбинске сегодня утром пожарные тоже тушили квартиру, но, к счастью, там никто не пострадал

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