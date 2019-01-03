2019-01-03T16:14:48+03:00
Происшествия

В Рыбинске пожарные тушили кресло в квартире и машину

В МЧС по Ярославской области рассказали о случившихся происшествиях
Роман Рыжиков
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Пострадавших нетПострадавших нетФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утро третьего января для рыбинских спасателей выдалось напряженным. Сперва на улице Кирова загорелась мебель в квартире. Хозяева не смогли справиться с огнем самостоятельно и вызвали пожарных. Уже через 15 минут после тревожного звонка огнеборцы объявили о полной ликвидации.

Через час, около 12, на Ярославском тракте загорелась машина. С пламенем пожарные справились молниеносно, однако, огонь серьезно повредил моторный отсек автомобиля.

К счастью, ни в том, ни в другом случае пострадавших нет

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