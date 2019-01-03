В Рыбинске пожарные тушили кресло в квартире и машину
В МЧС по Ярославской области рассказали о случившихся происшествиях
Пострадавших нетФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Утро третьего января для рыбинских спасателей выдалось напряженным. Сперва на улице Кирова загорелась мебель в квартире. Хозяева не смогли справиться с огнем самостоятельно и вызвали пожарных. Уже через 15 минут после тревожного звонка огнеборцы объявили о полной ликвидации.
Через час, около 12, на Ярославском тракте загорелась машина. С пламенем пожарные справились молниеносно, однако, огонь серьезно повредил моторный отсек автомобиля.
К счастью, ни в том, ни в другом случае пострадавших нет