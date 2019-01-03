В Ярославской области мужчина облил бензином и поджог своего гостя

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:46:55+03:00

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В селе Красное Пошехонского района произошло ЧП. В конце прошлого года здесь поссорились приятели. Да так, что одному потребовалась госпитализация, а на второго завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области, перед новогодними праздниками мужчина пригласил знакомых в гости. Как это часто бывает, во время застолья разгорелся конфликт. Тогда хозяин разлил бензин прямо на кухне, плеснул в своего обидчика – 38-летнего мужчину – и поджег помещение. Пострадавший получил ожоги более 30% кожного покрова.

На вспыльчивого хозяина завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».