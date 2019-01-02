2019-01-02T20:15:34+03:00
Происшествия

Уже больше месяца в Ярославле ищут пропавшего мужчину

Андрей Рубченков перестал выходить на связь 20 ноября
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: ЯрСпасФото: ЯрСпас
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В Ярославле уже почти полтора месяца ищут 36-летнего Андрея Рубченкова. Он перестал выходить на связь 20 ноября, и с тех пор его не могут найти.

Мужчине на вид 35-37 лет, среднего роста - около 174-177 сантиметров. Он худощавый, волосы уже седые, подстрижены коротко, немного вьются. Глаза серо-зеленые.

Неизвестно, во что он был одет, когда пропал.

Если кто-то видел этого мужчину после 20 ноября, стоит сообщить полиции по номеру 02, 102 или 112. Или позвонить поисковикам по телефону 8-910-964-08-38.

Напомним, сейчас в Ярославской области ищут еще одного мужчину - 46-летнего Сергея Баранова.

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