2019-01-02T13:20:15+03:00
Происшествия

Кражи без усилий: в Рыбинске украли оставленные без присмотра телефоны и монитор

Обоих воров поймали, их ждет суд
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Хозяева просто оставили свои вещи без присмотраХозяева просто оставили свои вещи без присмотраФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сразу два похожих случая произошли в Рыбинске. Два телефона и монитор компьютера украли без каких-либо усилий. В первом случае в магазине на проспекте Серова украли телефон. Местная жительница просто увидела, что он лежит на прилавке без присмотра. И просто взяла его. На 34-летнюю женщину завели дело, а телефон изъяли.

Во втором случае из квартиры пропал телефон и монитор компьютера на семь тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что заявитель по месту жительства распивал спиртные напитки со знакомым, - рассказали в полиции.

Вот этому знакомому и приглянулась техника. Он дождался, когда хозяин уснет и, как в первом случае, просто взял, что хотел, и спокойно вышел. А потом быстренько продал и телефон, и монитор. К сожалению для вора, его схема дала сбой, и полиция его поймала.

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