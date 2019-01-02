2019-01-02T14:24:17+03:00
Общество

Заметает зима, заметает: новогодние праздники в Ярославле будут снежными, но безветренными

Коммунальщикам придется несладко из-за сильного снегопада
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Много снега не есть хорошо для коммунальщиковМного снега не есть хорошо для коммунальщиковФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Зимние каникулы в Ярославской области будут снежными. По прогнозам, снег не перестанет идти до конца праздников. Кроме того, температура постепенно понизится до 15 градусов мороза. Зато в эти дни будет практически безветренно. Так что погода будет весьма приятной для прогулок и зимних фотосессий. Но для коммунальщиков выходные станут напряженными.

А тем временем в Ярославле будет, чем заняться в эти дни. На Советской площади программа расписана на каждый день. А если не хочется оставаться в городе – можно поехать в какой-нибудь город Золотого кольца, там тоже будет много чего интересного.

А если всё-таки что-то случится, мы собрали все нужные телефоны: от спасателей и медиков до силовиков и коммунальщиков.

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