В Ярославской области пропал 46-летний мужчина

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:29:19+03:00

Сергея Баранова ищут уже четвертый день

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В Ярославской области ищут пропавшего мужчину. По сообщению волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», 46-летний Сергей Баранов вышел из дома в Ростове Великом 29 декабря. Больше родные его не видели.

Рост Сергея Баранова - 177 сантиметров, он плотного телосложения с русыми волосами и карими глазами, есть борода. В день исчезновения на мужчине был синий пуховик и синие джинсы, а также черные кроссовки, коричневая кожаная шапка-ушанка. С собой он взял черную спортивную сумку и коричневую барсетку.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52 (бесплатно по всей РФ).