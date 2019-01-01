В Ярославской области пропал 46-летний мужчина
В Ярославской области ищут пропавшего мужчину. По сообщению волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», 46-летний Сергей Баранов вышел из дома в Ростове Великом 29 декабря. Больше родные его не видели.
Рост Сергея Баранова - 177 сантиметров, он плотного телосложения с русыми волосами и карими глазами, есть борода. В день исчезновения на мужчине был синий пуховик и синие джинсы, а также черные кроссовки, коричневая кожаная шапка-ушанка. С собой он взял черную спортивную сумку и коричневую барсетку.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52 (бесплатно по всей РФ).