Пострадавший лежал в кустах: машина вылетела с дороги в Ярославской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:28:02+03:00

В Рыбинском районе машина вылетела в кювет. Фото: МЧС по Ярославской области.

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Днем 1 января в Ярославской области автомобиль «Ауди-100» вылетел с дороги и увяз в снегу. Авария произошла у деревни Бурково Рыбинского района около 12 часов 30 минут. Кадры с места происшествия попали в интернет. В группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте» выложили видео, на котором видно, что человек - предположительно, водитель машины - лежит в кустах недалеко от иномарки. Какой-то мужчина пытается его вытащить, но очевидцы настойчиво советуют не трогать пострадавшего.

В комментариях к посту пользователи соцсетей предполагают, что ДТП могло произойти из-за плохо очищенных дорог.

- Гололёд на дороге? - спрашивает Кирилл Ревенков.

- Каша. Это еще хуже. Причем колеи наезжены с выходом на встречку, - отвечает Велиал Баранов.

Напомним, в канун Нового года в Ярославской области произошла авария, в которой погибли два человека.