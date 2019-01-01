Пострадавший лежал в кустах: машина вылетела с дороги в Ярославской области
Днем 1 января в Ярославской области автомобиль «Ауди-100» вылетел с дороги и увяз в снегу. Авария произошла у деревни Бурково Рыбинского района около 12 часов 30 минут. Кадры с места происшествия попали в интернет. В группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте» выложили видео, на котором видно, что человек - предположительно, водитель машины - лежит в кустах недалеко от иномарки. Какой-то мужчина пытается его вытащить, но очевидцы настойчиво советуют не трогать пострадавшего.
В комментариях к посту пользователи соцсетей предполагают, что ДТП могло произойти из-за плохо очищенных дорог.
- Гололёд на дороге? - спрашивает Кирилл Ревенков.
- Каша. Это еще хуже. Причем колеи наезжены с выходом на встречку, - отвечает Велиал Баранов.
Напомним, в канун Нового года в Ярославской области произошла авария, в которой погибли два человека.
Машина вылетела с дороги в Ярославской области. Видео: "Подслушано в Рыбинске"..