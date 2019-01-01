2019-01-01T19:07:49+03:00
Общество

Коммунальщики вышли на уборку Ярославля после новогодней ночи

Большое внимание уделяется вывозу мусора
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославль убирают после новогодней ночи.Ярославль убирают после новогодней ночи.Фото: Мэрия Ярославля
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Коммунальщики вышли на уборку Ярославля после новогодней ночи. По данным мэрии, город чистят 50 работников и более 60 единиц техники.

— Поскольку ночью прошли массовые гуляния, то основной упор сделан на уборку мусора. Очищают урны, подходы к остановкам и местам отдыха, — рассказал директор МУП «Городское спецавтохозяйство» Эдуард Снежков.

Если у кого-то из ярославцев есть претензии или вопросы по теме уборки города, власти призвали звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 40-40-40 или в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» по телефону 40-46-90.

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