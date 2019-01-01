В Ярославле мужчина отстреливал уток на глазах у горожан

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Шокирующее происшествие случилось в Ярославле 30 декабря. Около 19 часов люди, стоявшие на остановке «Школа №50» в Заволжском районе, услышали выстрелы. Рядом есть канава, где вода долго не замерзает, и поэтому там каждый год зимуют утки. Местные жители любуются птицами и подкармливают их.

- Мы стояли, ждали автобус. И вдруг увидели, что утки резко взлетели. А одна осталась лежать на земле, - рассказала «КП-Ярославль» свидетельница происшествия. - Судя по всему, в них стреляли из пневматического оружия из стоявшей неподалеку белой «Нивы». После того, как все произошло, из этой машины вышел мужчина, спустился к канаве и что-то вынес оттуда в пакете. Видимо, это была подстреленная птица.

Женщина сняла на телефон самого мужчину и его машину и передала информацию в полицию. Кроме того, подруга женщины выложила пост об этом происшествии в группу «Жесть Ярославль». История вызвала бурю негодования среди пользователей. Ярославцы требуют наказать «охотника».