Вынесло на встречку: два человека погибли в ДТП в Ярославской области
В Даниловском районе столкнулись ВАЗ и «Мицубиси»
Смертельное ДТП произошло в Ярославской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Смертельное ДТП произошло днем 31 декабря на дороге Данилов-Пошехонье у деревни Лом Даниловского района Ярославской области.
- По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в машину «Мицубиси», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В аварии погибли 52-летний водитель отечественного авто из Пошехонья и его ровесница-пассажирка. Травмы получили водитель и пассажир иномарки - жители Ярославля.
Напомним, в новогоднюю ночь в пожаре в Ярославской области погиб человек. Личность его устанавливается.