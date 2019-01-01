Вынесло на встречку: два человека погибли в ДТП в Ярославской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:25:00+03:00

В Даниловском районе столкнулись ВАЗ и «Мицубиси»

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло днем 31 декабря на дороге Данилов-Пошехонье у деревни Лом Даниловского района Ярославской области.

- По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в машину «Мицубиси», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В аварии погибли 52-летний водитель отечественного авто из Пошехонья и его ровесница-пассажирка. Травмы получили водитель и пассажир иномарки - жители Ярославля.

Напомним, в новогоднюю ночь в пожаре в Ярославской области погиб человек. Личность его устанавливается.