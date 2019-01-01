Тысячи ярославцев встретили Новый год на главной площади города: что пожелали им власти

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:45:35+03:00

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Тысячи ярославцев решили встретить Новый год на Советской площади. Началось с шоу с выступления Мандаринок и командира-Мандарина, затем дед Мороз и Снегурочка зажгли новогоднюю ёлку и для собравшихся зажигательные хиты исполнила группа «Республика». Новогоднее бращение к россиянам президента Владимира Путина транслировалось на больших уличных экранах. Завершилось оно боем курантов и грандиозным пневмосалютом. Праздник продолжился выступлением исполнителя Burito и дискотекой от лучших диджеев Ярославля. Также торжества прошли в районах города.

Для ярославцев спел Burito.Фото: Мэрия Ярославля

Свои поздравления и пожелания на новый год озвучили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков.

Ярославцев поздравил губернатор Дмитрий Миронов.Фото: Правительство Ярославской области

– Забота о благополучии родных, судьбе Ярославской области и России объединяет всех жителей региона, – сказал в своем телевизионном поздравлении глава региона. – Вместе нам под силу сохранить мир и согласие, приумножить силу и богатство Ярославского края, ставшего нам общим домом. Совместные успехи и свершения будут в этом хорошей и прочной опорой. Пусть в новом году исполнятся ваши заветные желания, а близкие люди окружат заботой и любовью. Счастья вам, дорогие друзья, здоровья и всего самого доброго! С Новым годом!

- В Новый год мы все верим в чудеса. Перед нами открывается еще одна новая страница в жизни: нашей и города. Мы вместе вступаем в 2019 год с самым прекрасным настроением, с добрыми пожеланиями и светлыми чувствами, — сказал Владимир Волков.

Владимир Волков с супругой.Фото: Мэрия Ярославля

Полная программа развлечений на Советской площади Ярославля в новогодние каникулы.