В тройном ДТП в Ярославской области пострадало три человека
Фото: МЧС по Ярославской области.
Изменить размер текста:
Накануне Нового года в Ярославской области произошло серьезное ДТП. В Рыбинском районе у деревни Волково 30 декабря столкнулись три автомобиля. Авария случилась около 18 часов. Дорогу не поделили «УАЗ Патриот» , «Рено Логан» и «Форд Фокус».
По предварительным данным УМВД России по Ярославской области, пострадало трое человек - 47-летний водитель и две пассажирки «Рено Логан». Всем им оказана первая помощь. После этого медики отправили пострадавших на амбулаторное лечение.
Напомним, 30 декабря под Рыбинском автобус сбыл пешехода.