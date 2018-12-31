В тройном ДТП в Ярославской области пострадало три человека

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-31T13:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Нового года в Ярославской области произошло серьезное ДТП. В Рыбинском районе у деревни Волково 30 декабря столкнулись три автомобиля. Авария случилась около 18 часов. Дорогу не поделили «УАЗ Патриот» , «Рено Логан» и «Форд Фокус».

По предварительным данным УМВД России по Ярославской области, пострадало трое человек - 47-летний водитель и две пассажирки «Рено Логан». Всем им оказана первая помощь. После этого медики отправили пострадавших на амбулаторное лечение.

Напомним, 30 декабря под Рыбинском автобус сбыл пешехода.