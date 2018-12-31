2018-12-31T12:41:19+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области принес соболезнования родным погибших при взрыве газа в Магнитогорске

Также Дмитрий Миронов пожелал выздоровления пострадавшим
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Взрыв газа в Магнитогорске. Фото: МЧС.Взрыв газа в Магнитогорске. Фото: МЧС.
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принес соболезнования родным погибших при взрыве газа в Магнитогорске.

- Большая трагедия в Магнитогорске. Сегодня ночью из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли люди. Мои соболезнования родным и близким. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал Миронов на своей страничке в соцсетях.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске прогремел взрыв в подъезде многоэтажки. Предположительно, взорвался газ на втором этаже над аркой. Сейчас на месте работают спасатели. По последним данным, погибли четверо.

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