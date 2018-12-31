В пожаре на улице Блюхера пострадал хозяин загоревшейся квартиры

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-31T12:28:05+03:00

Пожар в Ярославле на улице Блюхера. Фото: МЧС по Ярославской области.

Мужчину спасли из огня и отправили в больницу

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Днем 30 декабря на улице Блюхера в Ярославле случился пожар. Загорелась квартира в доме №72. По сообщению МЧС по Ярославской области звонок о происшествии поступил к ним в 15 часов 50 минут.

- Всего к ликвидации пожара привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники из пожарных частей №18 и 102, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

В 16 часов 12 минут была объявлена полная ликвидация пожара. Пожарные спасли из огня 49-летнего хозяина квартиры. С места происшествия мужчину на скорой увезли в больницу.