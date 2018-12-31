2018-12-31T11:58:03+03:00
Происшествия

Под Рыбинском автобус сбил пожилого мужчину

Пострадавшего пешехода доставили в больницу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинском районе автобус сбил пешехода. Фото: МЧС по Ярославской области.В Рыбинском районе автобус сбил пешехода. Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Ярославской области автобус «ЛИАЗ» сбил 73-летнего мужчину. Произошло ДТП 30 декабря в 19 часов 40 минут в Рыбинском районе у деревни Хвощевка.

- По предварительной информации, пешеход двигался по дороге вне населенного пункта без световозвращающих элементов на одежде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После аварии мужчину с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ярославские автомобилисты устроили новогодний флешмоб и выстроились в символ 2019 года.

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