Под Рыбинском автобус сбил пожилого мужчину

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-31T11:58:03+03:00

В Рыбинском районе автобус сбил пешехода. Фото: МЧС по Ярославской области.

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В Ярославской области автобус «ЛИАЗ» сбил 73-летнего мужчину. Произошло ДТП 30 декабря в 19 часов 40 минут в Рыбинском районе у деревни Хвощевка.

- По предварительной информации, пешеход двигался по дороге вне населенного пункта без световозвращающих элементов на одежде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После аварии мужчину с травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ярославские автомобилисты устроили новогодний флешмоб и выстроились в символ 2019 года.