2018-12-31T03:59:16+03:00
Происшествия

Попутчик москвички, которую искали в Ярославле, все-таки оказался убийцей: мужчина признал свою вину

Следственный комитет опубликовал видео признания [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Следственный комитет опубликовал видео признания [видео]Следственный комитет опубликовал видео признания [видео]Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Попутчик пропавшей москвички признался в ее убийстве. Следственный комитет опубликовал видео, на котором мужчина признается, что это он убил женщину, но не может назвать ее имени.

- Пытался ограбить, - объяснил он причину своего поступка.

Кроме того, мужчина признает, что раскаялся в своем преступлении.

Напомним, 29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Она выехала из Москвы с попутчиком "БлаБлаКара" в Тулу и через какое-то время перестала выходить на связь. В последний раз ее телефон ловил сеть в Ярославле. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", посчитав это наиболее реалистичным исходом событий. Теперь эта версия подтвердилась. По непроверенной информации, попутчик убил женщину еще в Московской области, а в Ярославле он хотел продать машину.

Попутчик москвички, которую искали в Ярославле, признался в ее убийстве.Видео: СК РФ! другой источник

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скорбные проводы года на «Арене-2000»
Красных троллейбусов в Ярославле станет намного больше
Полиция поймала попутчика Ирины Ахматовой, пропавшей из собственной машины неделю назад
"Студеный лед" в Ярославле: когда посмотреть хоккей, а когда можно самим покататься на Советской площади
Дом, который снес экскаватор: в Ярославле сосед убрал незаконную двухэтажку со своего участка
Ледяной барельеф с медведем появился в Ярославле
Не елочка, но горит: ночью в Рыбинске снова загорелась машина
Цирк или дельфины и "Локо": Дмитрий Миронов привез с всероссийской "Елки желаний" два шарика
Пять лет за пять граммов: Полиция нашла продавца наркотиков из Ярославля
Ярославца, труп которого нашли сегодня в Заволжском районе, бомж убил из-за мертвой кошки
«Ярославич» начисто проиграл в Казани
Ярославские автомобилисты показали, какими должны быть «свиньи» на дорогах
Медведица Маша впала в спячку
Воспитанник ярославского интерната подарил крутую песню «Шиннику»
Под Ярославлем нашли труп убитого мужчины
В Ярославской области Дубковская школа получила автобус на Новый год
В 2019 году в Ярославле школьники и студенты продолжат получать транспортные льготы
В Ярославской области пропал 14-летний мальчик
Военный из Ярославля попытался кинуть государство на несколько миллионов и получил срок
На Линейной в Ярославле появился долгожданный светофор
В Ярославле появился второй новогодний трамвай
За вывоз мусора в 2019 году ярославцы будут платить больше
В Ярославле мужчина в костюме инкассатора на велосипеде вынес из автосалона 5,5 млн рублей
В Ярославле уничтожат 130 банок нелегальных консервов
Два этапа, не больше 4%: как повысят тарифы на коммуналку в Ярославской области
«Локомотив» и дома переиграл «Спартак» с таким же счетом, что в Москве