Попутчик москвички, которую искали в Ярославле, все-таки оказался убийцей: мужчина признал свою вину

СЕГОДНЯ 03:52 2018-12-31T03:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Попутчик пропавшей москвички признался в ее убийстве. Следственный комитет опубликовал видео, на котором мужчина признается, что это он убил женщину, но не может назвать ее имени.

- Пытался ограбить, - объяснил он причину своего поступка.

Кроме того, мужчина признает, что раскаялся в своем преступлении.

Напомним, 29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Она выехала из Москвы с попутчиком "БлаБлаКара" в Тулу и через какое-то время перестала выходить на связь. В последний раз ее телефон ловил сеть в Ярославле. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", посчитав это наиболее реалистичным исходом событий. Теперь эта версия подтвердилась. По непроверенной информации, попутчик убил женщину еще в Московской области, а в Ярославле он хотел продать машину.